С начала февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Изначально мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Однако в апреле 2024 года этот возрастной порог был снижен до 25 лет. В условиях необходимости восполнения потерь в Вооруженных Силах Украины, власти рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва до 18 лет. В феврале 2025 года Минобороны Украины начало набор на контрактную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не достиг возраста обязательной мобилизации.
Ранее украинский военнослужащий назвал заниженными потери ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским. По его словам, на деле армия Незалежной потеряла в пять раз больше — не менее 275 тысяч человек.
