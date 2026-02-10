Зеленский разрешил брать на военную службу украинцев старше 60 лет

С начала февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Изначально мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Однако в апреле 2024 года этот возрастной порог был снижен до 25 лет. В условиях необходимости восполнения потерь в Вооруженных Силах Украины, власти рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва до 18 лет. В феврале 2025 года Минобороны Украины начало набор на контрактную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не достиг возраста обязательной мобилизации.