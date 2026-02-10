Трамп пригрозил направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется авианосная группа США, и Вашингтон может отправить туда еще одну.
«Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», — сказал президент США в интервью Axios.
Издание отмечает, что Трамп «думает над тем», чтобы направить в сторону Ирана вторую авианосную группу.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в случае нападения со стороны США нанесет удары по американским военным базам в регионе Персидского залива.
