США ввели санкции против россиянина якобы за поддержку «Хезболлы»

Соединённые Штаты ввели персональные санкции против нескольких физических лиц, включая гражданина России, за якобы помощь ливанскому движению «Хезболла». Соответствующие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В санкционные списки включены россиянин Андрей Борисов и гражданин Ливана. Помимо них, ограничительные меры коснулись ещё четырёх физических лиц из Ливана, Панамы и Турции, а также двух сухогрузов.

В заявлении Государственного департамента США утверждается, что эти лица поддерживали схемы по обходу американских ограничений, направленных против «Хезболлы». Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что таким образом рассчитывает усилить давление на Иран и связанные с ним силы. Включение в список влечёт за собой заморозку активов в США, а также запрет для граждан и компаний на ведение с ними любого бизнеса.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе. Согласно предлагаемому 20 пакету ограничительных мер, под запрет может попасть компания «Башнефть» и несколько ключевых НПЗ. Это приведёт к полному запрету для европейского бизнеса, в том числе для фирм, занимающихся морской логистикой и транспортировкой нефти, на любые операции с указанными предприятиями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

