США ввели санкции против россиянина якобы за поддержку «Хезболлы»

В санкционные списки включены россиянин Андрей Борисов и гражданин Ливана. Помимо них, ограничительные меры коснулись ещё четырёх физических лиц из Ливана, Панамы и Турции, а также двух сухогрузов.
В заявлении Государственного департамента США утверждается, что эти лица поддерживали схемы по обходу американских ограничений, направленных против «Хезболлы». Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что таким образом рассчитывает усилить давление на Иран и связанные с ним силы. Включение в список влечёт за собой заморозку активов в США, а также запрет для граждан и компаний на ведение с ними любого бизнеса.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе. Согласно предлагаемому 20 пакету ограничительных мер, под запрет может попасть компания «Башнефть» и несколько ключевых НПЗ. Это приведёт к полному запрету для европейского бизнеса, в том числе для фирм, занимающихся морской логистикой и транспортировкой нефти, на любые операции с указанными предприятиями.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.