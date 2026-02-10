США ввели санкции против россиянина якобы за поддержку «Хезболлы»

В заявлении Государственного департамента США утверждается, что эти лица поддерживали схемы по обходу американских ограничений, направленных против «Хезболлы». Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что таким образом рассчитывает усилить давление на Иран и связанные с ним силы. Включение в список влечёт за собой заморозку активов в США, а также запрет для граждан и компаний на ведение с ними любого бизнеса.