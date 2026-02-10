Трамп пригрозил Ирану «жёсткими мерами» в случае срыва ядерной сделки

Ранее сообщалось, что Тегеран демонстрирует готовность урегулировать разногласия с США посредством диалога, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Вашингтона и европейских стран. Иран последовательно выступает за мирное разрешение конфликтов. Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи неоднократно подчёркивал необходимость справедливого и равноправного подхода, основанного на взаимном уважении, восстановлении доверия и полном отказе от угроз со стороны США.