Трамп пригрозил Ирану «жёсткими мерами» в случае срыва ядерной сделки

Он подчеркнул, что стороны либо заключат соглашение, либо Вашингтону придётся пойти на решительные действия, сославшись на опыт прошлого года. Тогда, в июне 2025 года, были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
«Мы либо заключим сделку, либо нам придётся принять жёсткие меры», — сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что Тегеран демонстрирует готовность урегулировать разногласия с США посредством диалога, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Вашингтона и европейских стран. Иран последовательно выступает за мирное разрешение конфликтов. Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи неоднократно подчёркивал необходимость справедливого и равноправного подхода, основанного на взаимном уважении, восстановлении доверия и полном отказе от угроз со стороны США.
