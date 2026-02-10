Ричмонд
Трамп пригрозил Ирану «жёсткими мерами» в случае срыва ядерной сделки

Администрация Соединённых Штатов готова применить жёсткие меры в отношении Ирана в случае провала переговоров по ядерной программе. Данное заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что стороны либо заключат соглашение, либо Вашингтону придётся пойти на решительные действия, сославшись на опыт прошлого года. Тогда, в июне 2025 года, были нанесены удары по иранским ядерным объектам.

«Мы либо заключим сделку, либо нам придётся принять жёсткие меры», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Тегеран демонстрирует готовность урегулировать разногласия с США посредством диалога, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Вашингтона и европейских стран. Иран последовательно выступает за мирное разрешение конфликтов. Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи неоднократно подчёркивал необходимость справедливого и равноправного подхода, основанного на взаимном уважении, восстановлении доверия и полном отказе от угроз со стороны США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

