Президент Египта принял Нарышкина в Каире

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл в Каире встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Переговоры прошли с участием руководителя египетской разведки Хасана Рашада.

Источник: Life.ru

В ходе беседы ас-Сиси попросил передать Владимиру Путину личное приветствие и выразил признательность за вклад российского лидера в развитие отношений между Москвой и Каиром. Египетская сторона подчеркнула важность стратегического диалога с Россией.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. По итогам встречи был достигнут консенсус о необходимости укреплять российско-египетское сотрудничество, чтобы не допустить новых витков эскалации в регионе. Отдельное внимание уделили координации профильных структур двух стран для поиска мирных решений международных кризисов.

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой. Они обсудили социальную политику, а также национальные проекты России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

