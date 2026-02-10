Президент Египта принял Нарышкина в Каире

В ходе беседы ас-Сиси попросил передать Владимиру Путину личное приветствие и выразил признательность за вклад российского лидера в развитие отношений между Москвой и Каиром. Египетская сторона подчеркнула важность стратегического диалога с Россией.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. По итогам встречи был достигнут консенсус о необходимости укреплять российско-египетское сотрудничество, чтобы не допустить новых витков эскалации в регионе. Отдельное внимание уделили координации профильных структур двух стран для поиска мирных решений международных кризисов.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой. Они обсудили социальную политику, а также национальные проекты России.
