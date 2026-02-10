Президент Египта принял Нарышкина в Каире

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. По итогам встречи был достигнут консенсус о необходимости укреплять российско-египетское сотрудничество, чтобы не допустить новых витков эскалации в регионе. Отдельное внимание уделили координации профильных структур двух стран для поиска мирных решений международных кризисов.