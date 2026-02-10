Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем

7 февраля в Омане прошли переговоры между Ираном и США. В американскую делегацию вошел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Хотя стороны оценили их положительно и договорились о новых консультациях, разногласия между ними остались. После переговоров министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения». Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана.