Захарова сообщила Каллас, что требования ЕС к России ждёт незавидная участь

«СМИ: “Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России для урегулирования украинского конфликта”. Пока не будем рассказывать, что сделаем с её списком требований. Гусары, молчать!» — написала Захарова.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни представит странам Евросоюза список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По её словам, для принятия решения необходимо согласие европейцев. Подробности инициативы пока не раскрываются.
