Захарова сообщила Каллас, что требования ЕС к России ждёт незавидная участь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию ЕС, заявила, что выдвигаемые Евросоюзом в контексте Украины требования к РФ не имеют перспектив. Об этом дипломат сообщила в своём телеграм-канале.

«СМИ: “Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России для урегулирования украинского конфликта”. Пока не будем рассказывать, что сделаем с её списком требований. Гусары, молчать!» — написала Захарова.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни представит странам Евросоюза список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По её словам, для принятия решения необходимо согласие европейцев. Подробности инициативы пока не раскрываются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

