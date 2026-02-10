Захарова о списке требований Каллас к РФ: «Не буду говорить, что сделаем с ним»

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен иметь собственные условия по мирному соглашению, и что всем участникам переговоров, включая Россию и США, якобы необходимо согласие ЕС. Она также сообщила, что список требований планируется представить странам союза в ближайшие дни, но подробности пока не раскрываются.