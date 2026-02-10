Захарова о списке требований Каллас к РФ: «Не буду говорить, что сделаем с ним»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о необходимости выдвинуть собственный список требований к России для урегулирования конфликта на Украине. Реакцию дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Захарова с иронией отметила, что сейчас не станет раскрывать, как Москва может отнестись к подобным инициативам. «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» — написала она.
Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен иметь собственные условия по мирному соглашению, и что всем участникам переговоров, включая Россию и США, якобы необходимо согласие ЕС. Она также сообщила, что список требований планируется представить странам союза в ближайшие дни, но подробности пока не раскрываются.