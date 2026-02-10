Ричмонд
JDD: Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage из запасов

Военные самолеты Киев получит в течение полугода, указали журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Франция готовит к передаче Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов вооруженных сил (ВС) страны, пишет Journal du Dimanche (JDD).

«После отправки трех самолетов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины еще двух истребителей Mirage 2000», — говорится в статье.

Предполагается, что два военных самолета Украина получит в течение полугода. Передача истребителей пройдет в рамках соглашения Парижа и Киева, о заключении которого французский лидер Эммануэль Макрон объявил еще в 2024 году, пишет газета.

Напомним, в октябре 2025 гола глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Франция предоставит Киеву дополнительные истребители Mirage.

Отметим, первые французские истребители Mirage Украина получила в феврале 2025 года. На тот момент министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не уточнял общий объем планируемых поставок.

