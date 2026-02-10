Ричмонд
«Воскресший вопреки вбросам»: Кадыров показал видео с сыном Адамом на фоне слухов про аварию

Кадыров показал видео совместного ужина с сыном Адамом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео совместного ужина со своим сыном Адамом Кадыровым на фоне слухов об аварии, в которую тот якобы попал. Кадрами чеченский лидер поделился в личном Telegram-канале, назвав сына «воскресшим».

«Поздний ужин с помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, “воскресшим” вопреки последним вбросам», — написал Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, как Адам подходит к сидящим за столом мужчинам, здороваясь с отцом и Алиевым.

Ранее KP.RU сообщал, что Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с его сыном, назвав ее вбросом. До этого глава Чечни также выкладывал в соцсетях видео с совещания, которое провел Адам Кадыров с командирами силовых ведомств республики.

