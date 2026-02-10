Ричмонд
Части сирийской армии выводят из населенного курдами города Хасеке

Эта операция проводится в соответствии с соглашением, заключенным между сирийскими властями и курдами, говорится в коммюнике.

Источник: AP 2024

БЕЙРУТ, 10 февраля. /ТАСС/. Оперативное командование вооруженными силами переходного правительства Сирии сообщило о начале вывода армейских частей из населенного курдами города Хасеке. Об этом говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение ТАСС.

«Наши войска выводятся с позиций, которые они занимали с 2 февраля в Хасеке и его окрестностях, и передают их подразделениям сил внутренней безопасности», — указывается в тексте. В нем сообщается, что одновременно формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) покидают город и направляются на свои базы за его пределами.

Как подчеркивается в коммюнике, эта операция проводится в соответствии с соглашением, заключенным между сирийскими властями и курдами. В нем отмечается, что СДС «привержены выполнению двусторонних договоренностей и предпринимают позитивные шаги». «Мы следим за ситуацией и оцениваем ее, чтобы определить дальнейшие действия», — говорится тексте.

Командующий СДС Мазлюм Абди сообщил ранее в интервью телеканалу Ronahi TV, что бойцы курдских формирований вольются в состав правительственных сил. По его словам, из курдов будет сформировано три бригады сирийской армии в регионе Эль-Джазира. Еще одна отдельная курдская бригада будет создана в районе Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу реки Евфрат в провинции Алеппо.

