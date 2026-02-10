Пушков высмеял план Каллас предъявить РФ список требований по Украине

Ранее Кая Каллас высказала позицию, согласно которой Евросоюз обязан разработать собственные условия для Москвы в контексте мирного урегулирования на Украине. Она подчеркнула, что все стороны возможных переговоров, в том числе Россия и США, якобы должны отдавать себе отчет в необходимости получения одобрения со стороны ЕС для заключения какого-либо соглашения о мире.