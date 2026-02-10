Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о формировании перечня претензий к России касательно урегулирования украинского конфликта.
Сенатор заявил, что подобный документ не имеет никакой ценности, поскольку его предполагаемое содержание и так широко известно и базируется на «на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности». По мнению Пушкова, эта инициатива лишь демонстрирует отчаянное желание Европейского союза любой ценой встроиться в переговорный процесс.
«Позволю себе цитату из “Золотого теленка”: “В углу плакал Паниковский… “Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, — сказал ему Бендер. — Может быть, там помогут”, — заключил он свою мысль.
Ранее Кая Каллас высказала позицию, согласно которой Евросоюз обязан разработать собственные условия для Москвы в контексте мирного урегулирования на Украине. Она подчеркнула, что все стороны возможных переговоров, в том числе Россия и США, якобы должны отдавать себе отчет в необходимости получения одобрения со стороны ЕС для заключения какого-либо соглашения о мире.