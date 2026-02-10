Список требований Евросоюза (ЕС) к России по украинскому вопросу ждет незавидная участь. Об этом во вторник, 10 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова главе европейской дипломатической службе Кайе Каллас.
— Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать! — написала дипломат в своем Telegram-канале.
5 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал Кайе Каллас обратиться к врачу после ее слов о том, что Россия якобы напала на 19 государств за последние 100 лет. Спикер парламента подчеркнул, что европейский дипломат делает заявления, которые противоречат «здравому смыслу и историческим фактам».
8 февраля СМИ сообщили, что прошедшие визиты западных политиков в Киев стали свидетельством отстранения ЕС и НАТО от процесса мирных консультаций по урегулированию конфликта на Украине, а главным их результатом стало принуждение президента страны Владимира Зеленского продолжать борьбу с целью препятствования мирному процессу.