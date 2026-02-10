Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о создании списка требований Евросоюза к России для урегулирования украинского конфликта.
«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!», — написала Мария Захарова в Telegram.
Ранее Кая Каллас заявила, что займется подготовкой списка требований к РФ с уступками в рамках урегулирования на Украине. По ее словам, у Евросоюза есть условия, которые он выдвинет не к украинской стороне, а к российской.
