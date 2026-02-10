Ричмонд
Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к России

Мария Захарова отреагировала на слова Каи Каллас о создании списка требований к РФ для урегулирования на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о создании списка требований Евросоюза к России для урегулирования украинского конфликта.

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!», — написала Мария Захарова в Telegram.

Ранее Кая Каллас заявила, что займется подготовкой списка требований к РФ с уступками в рамках урегулирования на Украине. По ее словам, у Евросоюза есть условия, которые он выдвинет не к украинской стороне, а к российской.

