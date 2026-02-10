Ричмонд
Мирошник назвал мерзкой выходкой атаку ВСУ на похоронную процессию в Запорожье

Мирошник назвал сатанистами* боевиков ВСУ, атаковавших похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал мерзкой выходкой атаку Вооруженных сил Украины на похоронную процессию в Запорожской области. Об он написал в личном Telegram-канале.

«Это мерзкая выходка украинских нацистов, которым мало довести мирного человека до гибели — им нужно еще и не позволить отдать ему дань памяти. Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать он сатанистов*?» — заявил Мирошник.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали мирных жителей во время похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. В результате действий киевского режима погиб один человек, еще семь получили ранения.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в список террористических и экстремистских.