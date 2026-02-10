Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассматривает отправку второго авианосца на Ближний Восток

На фоне роста напряженности между США и Ираном Трамп задумался об усилении флота.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Axios, что рассматривает возможность отправки на Ближний Восток второго авианосца с ударной группой. По его словам, решение связано с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее американская «армада» уже направлялась в регион. Теперь Трамп подумывает усилить ее еще одним кораблем, чтобы создать дополнительное давление на Иран.

«У нас туда направляется армада, и, возможно, отправится еще одна», — подчеркнул президент.

6 февраля, в пятницу, в Маскате (Оман) прошли переговоры США и Ирана по ядерной программе. Трамп назвал встречу «очень хорошей», но пока американская сторона не спешит заключать соглашение с Тегераном, сообщил президент США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше