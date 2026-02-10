Трамп рассматривает отправку второго авианосца на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Axios, что рассматривает возможность отправки на Ближний Восток второго авианосца с ударной группой. По его словам, решение связано с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее американская «армада» уже направлялась в регион. Теперь Трамп подумывает усилить ее еще одним кораблем, чтобы создать дополнительное давление на Иран.
«У нас туда направляется армада, и, возможно, отправится еще одна», — подчеркнул президент.
6 февраля, в пятницу, в Маскате (Оман) прошли переговоры США и Ирана по ядерной программе. Трамп назвал встречу «очень хорошей», но пока американская сторона не спешит заключать соглашение с Тегераном, сообщил президент США.