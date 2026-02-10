Ричмонд
Минюст США под давлением раскрыл несколько имён из документов по делу Эпштейна

Минюст Соединённых Штатов обнародовал ряд имён, которые ранее были скрыты в опубликованных материалах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил заместитель главы ведомства Тодд Бланш.

Источник: Life.ru

«Мы только что открыли все имена тех, кто не является пострадавшим (в этом деле. — Прим. Life.ru), в этом документе. Минюст привержен прозрачности», — заявил он в социальной сети X, отвечая на запрос конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть скрытые данные и пояснить причины их первоначального изъятия.

В документе было раскрыто имя американского бизнесмена и бывшего владельца бренда Victoria’s Secret Леса Векснера. Это решение последовало после того, как члены Конгресса ознакомились с неотредактированными версиями бумаг и заявили, что имена как минимум шести влиятельных фигур, предположительно связанных с деятельностью Эпштейна, были намеренно удалены из публичного доступа. Один из этих людей, по описанию законодателей, является довольно известным лицом, занимающим высокий пост в иностранном правительстве. Конгрессмены пригрозили рассмотреть возможность принудительного оглашения этих имён в рамках слушаний в Конгрессе.

Ранее министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник подтвердил, что в 2012 году посещал частный остров осуждённого за растление несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенате США, отметив, что находился там вместе с семьёй во время круизного отпуска. По словам министра, он провёл на острове около часа за обедом в компании супруги, четверых детей, их няни и другой семейной пары. Латник настоял, что во время этого визита не происходило ничего предосудительного, и он покинул остров в тот же день.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

