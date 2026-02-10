Минюст США под давлением раскрыл несколько имён из документов по делу Эпштейна

Ранее министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник подтвердил, что в 2012 году посещал частный остров осуждённого за растление несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенате США, отметив, что находился там вместе с семьёй во время круизного отпуска. По словам министра, он провёл на острове около часа за обедом в компании супруги, четверых детей, их няни и другой семейной пары. Латник настоял, что во время этого визита не происходило ничего предосудительного, и он покинул остров в тот же день.