Пашинян: нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире армянского общественного телевидения заявил, что его страна не намерена действовать в ущерб российским интересам.
Он подчеркнул, что подобные действия никогда не входили и не войдут в планы армянского руководства.
«Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян.
Одновременно он отметил, что Ереван доводит до сведения Москвы свою позицию об отсутствии намерений создавать конфликты или осложнения в двусторонних отношениях.
«У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — заключил глава армянского правительства.