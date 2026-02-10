Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян: нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении

Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил Никол Пашинян.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире армянского общественного телевидения заявил, что его страна не намерена действовать в ущерб российским интересам.

Он подчеркнул, что подобные действия никогда не входили и не войдут в планы армянского руководства.

«Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян.

Одновременно он отметил, что Ереван доводит до сведения Москвы свою позицию об отсутствии намерений создавать конфликты или осложнения в двусторонних отношениях.

«У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — заключил глава армянского правительства.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше