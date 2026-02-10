Невестка короля Швеции София подтвердила две встречи с Эпштейном в молодости

По её словам, она дважды встречалась с Джеффри Эпштейном в начале 2010-х годов. Контакты носили краткий и формальный характер и происходили в публичной обстановке. Принцесса уточнила, что на тот момент ей было около 20 лет и никакого дальнейшего общения не последовало.
«Как уже было упомянуто ранее, я встречала его в нескольких социальных ситуациях. Но теперь, когда я узнала обо всех ужасных преступлениях, совершенных им в отношении молодых девушек, я очень благодарна судьбе за то, что у меня не было с ним никаких дел после тех нескольких встреч, когда мне было около 20 лет», — рассказала она.
Невестка короля Швеции пояснила, что познакомилась с Эпштейном в ресторане, а позже встретилась с ним на кинопоказе, где присутствовало много других гостей. По её словам, на этом контакты завершились. Принцесса также отметила, что её имя фигурировало в материалах дела в качестве гостьи на показе фильма «Отверженные» в 2012 году. В публикации подчёркивается, что никаких иных связей с финансистом у неё не было.
Ранее министр торговли США Говард Латник подтвердил визит на частный остров Джеффри Эпштейна в 2012 году. Он заявил, что находился там около часа во время круизного отпуска вместе с супругой, детьми и няней. По его словам, визит ограничился обедом и не сопровождался противоправными действиями. При этом законодатели обратили внимание на расхождения в его показаниях о сроках и характере контактов с Эпштейном. В конце января Минюст США завершил публикацию масштабного архива по делу финансиста, в котором упоминаются политики, бизнесмены и представители королевских семей.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.