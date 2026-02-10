Невестка короля Швеции София подтвердила две встречи с Эпштейном в молодости

«Как уже было упомянуто ранее, я встречала его в нескольких социальных ситуациях. Но теперь, когда я узнала обо всех ужасных преступлениях, совершенных им в отношении молодых девушек, я очень благодарна судьбе за то, что у меня не было с ним никаких дел после тех нескольких встреч, когда мне было около 20 лет», — рассказала она.