США решили бороться с цензурой в Европе: продвигать американские ценности будут с помощью грантов

Reuters: США будут бороться за свободу слова в Европе.

Источник: Комсомольская правда

США будут поддерживать инициативы, направленные на «защиту свободы слова» в Европе и уже готовят для этого финансирование. Об этом заявил американский представитель Госдепартамента США во время своего визита в Европу, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что власти США жестко критикуют такие меры регулирования, как Европейский закон о цифровых услугах и британский Закон о безопасности в интернете. Америка утверждает, что они якобы подавляют свободу слова и накладывают чрезмерные требования на американские технологические компании.

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Сара Роджерс планирует обсудить вопросы свободы слова с официальными лицами и другими участниками в ходе своего визита в Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен. Она подчеркнула, что ее полномочия позволяют направлять финансирование через гранты для продвижения «свободы слова» в западных демократиях.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Белый дом активно работает над тем, чтобы дать шанс правде, которая стремительно подавляется в ЕС. Он отметил, что в последние годы была создана мощная медиасистема, контролирующая информационное пространство и общественные настроения.

