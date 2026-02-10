ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel

«Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ — ред.) в Мехико», — говорится в материале.