ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel

БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.
«Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ — ред.) в Мехико», — говорится в материале.
По информации издания, в ходе предстоящей летней ротации будут переназначены семь немецких послов, в том числе в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Дели.
«По предложению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, очередная ротация согласована в правящей коалиции и правительстве. Список должностей в разряде B9 должен быть утвержден кабинетом министров в среду», — пишет Spiegel.