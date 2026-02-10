Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев объяснил, почему Стармер до последнего держится за власть премьера Британии

Дмитриев: Стармер сопротивляется неизбежному, когда отказывается уйти в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер-министр Кир Стармер «сопротивляется неизбежному», отказываясь уйти в отставку. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Он [Стармер] просто хочет, чтобы его рейтинг одобрения упал еще ниже, прежде чем он уйдет в отставку, чтобы ни один другой премьер-министр Великобритании не смог побить его рекорд как наименее популярного премьер-министра в британской истории», — написал Дмитриев в социальной сети Х.

Поводом для заявления стала новость о направленной Стармеру статье The Telegraph. В материале описывались контакты кандидата на пост британского посла в США Питера Мандельсона с педофилом Джеффри Эпштейном.

Как ранее заявлял Дмитриев, факт отставки Стармера даст сигнал «другим агрессорам из Лондона и Евросоюза» о необходимости стремления к миру на Украине.

Телеканал Sky News также передавал, что Стармер утратил контроль над правительством Британии из-за скандалов.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше