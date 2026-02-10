Британский премьер-министр Кир Стармер «сопротивляется неизбежному», отказываясь уйти в отставку. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Он [Стармер] просто хочет, чтобы его рейтинг одобрения упал еще ниже, прежде чем он уйдет в отставку, чтобы ни один другой премьер-министр Великобритании не смог побить его рекорд как наименее популярного премьер-министра в британской истории», — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Поводом для заявления стала новость о направленной Стармеру статье The Telegraph. В материале описывались контакты кандидата на пост британского посла в США Питера Мандельсона с педофилом Джеффри Эпштейном.
Как ранее заявлял Дмитриев, факт отставки Стармера даст сигнал «другим агрессорам из Лондона и Евросоюза» о необходимости стремления к миру на Украине.
Телеканал Sky News также передавал, что Стармер утратил контроль над правительством Британии из-за скандалов.