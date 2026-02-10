Разведка Эстонии признала, что у России нет планов нападать на НАТО

У Российской Федерации в 2026 году отсутствуют планы по нападению на Эстонию или иные страны — участницы Североатлантического альянса, свидетельствуют данные службы внешней разведки Эстонии.
Данная оценка была озвучена руководителем ведомства Каупо Розином в предисловии к годовому отчёту разведки за 2026 год.
«Поводов для паники нет: по оценке Департамента внешней разведки, у России нет намерений в следующем году нападать на Эстонию или другую страну — члена НАТО», — подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет планов нападать на европейские страны. При этом Москва даст полноценный военный ответ при нападении Европы на РФ.