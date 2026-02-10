Британские военные готовятся к войне с Россией на полигоне, имитирующем Украину

А ранее в Польше заявили, что современные вооружённые конфликты сильно отличаются от представлений Варшавы, которая так любит «бряцать саблями». Согласно эксперту, воинственно настроенная общественность республики живёт в плену опасных иллюзий: в случае большой войны ей придётся противостоять не пехоте, для сдерживания которой на границе строятся дорогостоящие укрепления, а беспилотникам и гиперзвуковым ракетам, способным за пару дней ударов по энергетике парализовать целое государство.