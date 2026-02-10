Ричмонд
Британские военные готовятся к войне с Россией на полигоне, имитирующем Украину

Британские военнослужащие проводят тренировки на полигоне Коупхилл-Даун в Уилтшире, имитирующем городские боевые действия на Украине. Об это сообщает Daily Mail.

Источник: Life.ru

«Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине», — говорится в статье.

Учения прошли за несколько дней до отправки новобранцев на немецкий полигон НАТО, где в течение месяца они готовились к операциям в Восточной Европе. Капитан Майк Линдгрен сообщил, что городские условия нарушают связь и затрудняют взаимодействие с противником.

Copehill Down, официально «Центр ведения боевых действий в населённых пунктах» (FIBUA), построен в 1987 году как макет баварской деревни. Позднее комплекс расширили: добавили новые переулки, туннели, жилые блоки и тренировочные здания. В 2015 году отдельный домик для съёмок оценили в 190 000 фунтов, общая модернизация комплекса составила 325 000 фунтов.

А ранее в Польше заявили, что современные вооружённые конфликты сильно отличаются от представлений Варшавы, которая так любит «бряцать саблями». Согласно эксперту, воинственно настроенная общественность республики живёт в плену опасных иллюзий: в случае большой войны ей придётся противостоять не пехоте, для сдерживания которой на границе строятся дорогостоящие укрепления, а беспилотникам и гиперзвуковым ракетам, способным за пару дней ударов по энергетике парализовать целое государство.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

