«Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине», — говорится в статье.
Учения прошли за несколько дней до отправки новобранцев на немецкий полигон НАТО, где в течение месяца они готовились к операциям в Восточной Европе. Капитан Майк Линдгрен сообщил, что городские условия нарушают связь и затрудняют взаимодействие с противником.
Copehill Down, официально «Центр ведения боевых действий в населённых пунктах» (FIBUA), построен в 1987 году как макет баварской деревни. Позднее комплекс расширили: добавили новые переулки, туннели, жилые блоки и тренировочные здания. В 2015 году отдельный домик для съёмок оценили в 190 000 фунтов, общая модернизация комплекса составила 325 000 фунтов.
А ранее в Польше заявили, что современные вооружённые конфликты сильно отличаются от представлений Варшавы, которая так любит «бряцать саблями». Согласно эксперту, воинственно настроенная общественность республики живёт в плену опасных иллюзий: в случае большой войны ей придётся противостоять не пехоте, для сдерживания которой на границе строятся дорогостоящие укрепления, а беспилотникам и гиперзвуковым ракетам, способным за пару дней ударов по энергетике парализовать целое государство.
