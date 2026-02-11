Курская область, 11 февраля.
Украинские войска понесли потери у Курской области. Артиллеристы «Севера» ударили по позициям противника вблизи Рыжевки. Этот населённый пункт находится напротив Тёткина. ВС РФ наступают в Сумской области. В Глуховском, Краснопольском и Сумском районах фиксируется продвижение наших войск. В свою очередь, ВСУ попытались вернуть себе под контроль Поповку, но, понеся потери, вернулись на свои позиции.
Общие суточные потери украинских подразделений превысили 100 человек. Также уничтожены гаубицы «Богдана-Б» и Д-20, миномёты, колёсная техника, а также БПЛА и станции Starlink.
Запорожская область, 11 февраля.
Бойцы группировки «Восток» освободили село Зализничное (Железнодорожное). Оно находится западнее Гуляйполя.
— Успех наших воинов закрепляет результаты декабрьского наступления, в ходе которого были освобождены Гуляйполе и Степногорск. Российские подразделения продвинулись на запад — вдоль трассы на Орехов, расширяя одновременно зону контроля вдоль реки Конка, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
Населённый пункт был взят гвардейцами 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии в тот момент, когда ВСУ якобы ведут своё наступление в Запорожской области. По словам военного журналиста Тимофея Ермакова, попытки ВСУ продвинуться разрушаются о нашу оборону.
— Отмечены атаки ВСУ в районе сёл Новое Запорожье и Доброполье. Плюс механизированные атаки также были проведены из Воздвиженки в направлении Прилук, где украинская пехота была уничтожена на подходе к северным окраинам села, — рассказал Ермаков.
Донецкая Народная Республика, 11 февраля.
В Донецкой Народной Республике российские войска штурмуют сразу два города. Бои идут внутри Красного Лимана и Константиновки. В последней противника выдавливают на север — в сторону Дружковки.
— В городской застройке продолжается зачистка района ж/д вокзала, бои смещаются ближе к центру города. И есть давление со стороны Новодмитровки восточнее и со стороны села Бересток на Ильиновку и Степановку, — сообщил в эфире «России 24» военкор Павел Кукушкин.
Канал «Дневник десантника» рассказал об остановке в Красном Лимане. ВС РФ уничтожают украинские вооружённые формирования на улицах Героев Десантников и Подстепной, а также в районе Слобожанской. Техника ВСУ разбита на территории Славянской ТЭС, которая находится в городе Николаевке.
Видео © Telegram / Минобороны России.
Украинские пленные, взятые в ДНР, продолжают рассказывать об отношении их сослуживцев к ним. Николай Лисконог попал в руки российских бойцов на Красноармейском направлении, но до безопасной точки он мог и не добраться.
— Когда бежали через поле, по нам сработал FPV. Моему напарнику не повезло, он «двухсотый». «Мельника», российского бойца, который нас выводил, зацепило, — описал своё спасение военнопленный.
Лисконог отметил, что именно с подконтрольной Украине территории по ним ударил дрон.
Англия готовится к войне с Россией.
Daily Mail утверждает, что военнослужащие Великобритании проходятся подготовку к возможным боевым действиям с Российской армией. Обучение проходит на полигоне, где созданы аналогичные Украине условия. В частности, их тренируют для боёв в разрушенном городе.
— Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна, — заявил журналистам командир роты 5-го батальона капитан Майк Линдгрен.
Такая подготовка может говорить о желании британских властей отправить своих военных на Украину. Как раз ВСУ помощь бы не помешала, учитывая их провалы на фронтах.
ЕС ставит условия Москве по мирному договору.
Европейский союз, который якобы не является стороной конфликта на Украине, пытается включить режим миротворцев. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила, что для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом нужно согласие европейцев.
— И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а россиянам, — сказала она в беседе с Reuters.
По её словам, в ближайшие дни Брюссель опубликует список своих требований.