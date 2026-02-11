Политик Мема заявил, что Финляндия может стать второй Украиной

При этом Владимир Путин называл вступление Финляндии в НАТО глупостью. Он отмечал, что в отношении Финляндии РФ решила все спорные вопросы по результатам Второй мировой войны. В то же время со вступлением в Североатлантический альянс страна утратила преимущества нейтрального статуса.