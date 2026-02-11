Финский политик Армандо Мема заявил, что Финляндия рискует стать второй Украиной.
«Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — написал Армандо Мема в соцсети.
Ранее Армандо Мема назвал вступление Финляндии в НАТО худшей сделкой для страны. По его словам, Хельсинки следовало подождать перед решением, поскольку оно негативно повлияло на стратегические интересы государства. В частности, разрыв отношений с Россией вызвал экономические трудности в Финляндии.
При этом Владимир Путин называл вступление Финляндии в НАТО глупостью. Он отмечал, что в отношении Финляндии РФ решила все спорные вопросы по результатам Второй мировой войны. В то же время со вступлением в Североатлантический альянс страна утратила преимущества нейтрального статуса.