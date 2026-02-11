Германия меняет послов: кто возглавит дипмиссию в России

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф займет пост главы немецкой дипломатической миссии в Израиле. Об этом сообщает Der Spiegel. Посол переедет в Тель-Авив, где заменит Штеффена Зайберта, который уходит на заслуженный отдых.