Германия меняет послов: кто возглавит дипмиссию в России

Der Spiegel: посла ФРГ в России Ламбсдорфа заменит фон Гётце.

Источник: Комсомольская правда

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф займет пост главы немецкой дипломатической миссии в Израиле. Об этом сообщает Der Spiegel. Посол переедет в Тель-Авив, где заменит Штеффена Зайберта, который уходит на заслуженный отдых.

Преемником Ламбсдорфа в Москве станет Клеменс фон Гётце, в настоящее время возглавляющий посольство Германии в Мехико.

Издание уточняет, что правительство ФРГ проводит ротацию послов в нескольких странах, включая Тель-Авив, Москву, Мехико, Мадрид, Пекин, Нью-Дели и Бразилию. Ротация уже была согласована внутри коалиции, и список назначений должен быть утверждён кабмином 11 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Змеевского от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Чехии. Глава государства назначил Анну Пономареву на эту должность.