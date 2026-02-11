Германия меняет послов: кто возглавит дипмиссию в России

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф займет пост главы немецкой дипломатической миссии в Израиле. Об этом сообщает Der Spiegel. Посол переедет в Тель-Авив, где заменит Штеффена Зайберта, который уходит на заслуженный отдых.
Преемником Ламбсдорфа в Москве станет Клеменс фон Гётце, в настоящее время возглавляющий посольство Германии в Мехико.
Издание уточняет, что правительство ФРГ проводит ротацию послов в нескольких странах, включая Тель-Авив, Москву, Мехико, Мадрид, Пекин, Нью-Дели и Бразилию. Ротация уже была согласована внутри коалиции, и список назначений должен быть утверждён кабмином 11 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Змеевского от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Чехии. Глава государства назначил Анну Пономареву на эту должность.