Франция планирует передать Украине два истребителя Mirage 2000

Ранее Франция передала Украине дальнобойные беспилотники Rodeur, однако эксперты указывали на их ограниченные боевые возможности. Специалисты отмечали, что такие БПЛА подходят в основном для разведки и уступают по эффективности более простым и массовым дронам. Также сообщалось, что европейские страны столкнулись с сокращением собственных военных запасов после поставок вооружений Киеву. Аналитики подчёркивали, что оборонная промышленность ЕС не была рассчитана на масштабные и длительные конфликты, из-за чего восполнение складов идёт медленно.