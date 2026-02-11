Франция планирует передать Украине два истребителя Mirage 2000

Подготовка поставки ведётся после консультаций французской стороны с украинским руководством. В публикации отмечается, что речь идёт о продолжении военной поддержки, о которой власти Франции объявляли ранее. Газета приводит информацию, что после отправки трёх самолётов в прошлом году французская сторона готовит новую партию техники.
«После отправки трёх самолётов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины ещё двух истребителей Mirage 2000 из запасов ВС Франции», — пишет издание.
Ожидается, что передача самолётов займёт до шести месяцев. Поставка предусмотрена соглашением между Парижем и Киевом, о котором президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ещё в 2024 году. Ранее украинская сторона сообщала о готовности Франции расширять военную помощь, не уточняя количество техники.
Ранее Франция передала Украине дальнобойные беспилотники Rodeur, однако эксперты указывали на их ограниченные боевые возможности. Специалисты отмечали, что такие БПЛА подходят в основном для разведки и уступают по эффективности более простым и массовым дронам. Также сообщалось, что европейские страны столкнулись с сокращением собственных военных запасов после поставок вооружений Киеву. Аналитики подчёркивали, что оборонная промышленность ЕС не была рассчитана на масштабные и длительные конфликты, из-за чего восполнение складов идёт медленно.
