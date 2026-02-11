Ричмонд
Франция планирует передать Украине два истребителя Mirage 2000

Франция готовится к передаче Украине двух истребителей Mirage 2000 из резервов вооружённых сил страны. Об этом сообщила газета Journal du Dimanche. По данным издания, Париж рассматривает передачу самолётов в рамках ранее достигнутых договорённостей с Киевом.

Подготовка поставки ведётся после консультаций французской стороны с украинским руководством. В публикации отмечается, что речь идёт о продолжении военной поддержки, о которой власти Франции объявляли ранее. Газета приводит информацию, что после отправки трёх самолётов в прошлом году французская сторона готовит новую партию техники.

«После отправки трёх самолётов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины ещё двух истребителей Mirage 2000 из запасов ВС Франции», — пишет издание.

Ожидается, что передача самолётов займёт до шести месяцев. Поставка предусмотрена соглашением между Парижем и Киевом, о котором президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ещё в 2024 году. Ранее украинская сторона сообщала о готовности Франции расширять военную помощь, не уточняя количество техники.

Ранее Франция передала Украине дальнобойные беспилотники Rodeur, однако эксперты указывали на их ограниченные боевые возможности. Специалисты отмечали, что такие БПЛА подходят в основном для разведки и уступают по эффективности более простым и массовым дронам. Также сообщалось, что европейские страны столкнулись с сокращением собственных военных запасов после поставок вооружений Киеву. Аналитики подчёркивали, что оборонная промышленность ЕС не была рассчитана на масштабные и длительные конфликты, из-за чего восполнение складов идёт медленно.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

