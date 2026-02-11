В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ

Ранее во вторник президент страны Садыр Жапаров своим указом отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который занимал этот пост с 2020 года, бывший зампредседателя ведомства Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности госкомитета.