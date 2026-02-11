В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ

БИШКЕК, 11 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей троих заместителей председателя госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили во вторник в пресс-службе президента страны.
Ранее во вторник президент страны Садыр Жапаров своим указом отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который занимал этот пост с 2020 года, бывший зампредседателя ведомства Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности госкомитета.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рысалиев Даниэл Ормонбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, указом президента Элизар Сманов и Курванбек Авазов также освобождены от занимаемых должностей заместителей ГКНБ.