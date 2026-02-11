Финляндия рискует повторить судьбу Украины. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
«Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной», — написал политик.
Мема подчеркнул, что милитаризм в Финляндии усиливается. Политик добавил, что он является одним из немногих, кто выступает за мир и нормализацию отношений с Россией.
Ранее политический аналитик Алан Уотсон подверг критике заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Он высказал сомнение в здравости рассуждений финского лидера. Уотсон предположил, что такие высказывания могли возникнуть у Стубба, потому что он «пьет слишком много украинской картофельной водки».