Финляндии предсказали судьбу второй Украины: «Сильно рискует»

Мема предположил, что Финляндия может стать второй Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия рискует повторить судьбу Украины. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной», — написал политик.

Мема подчеркнул, что милитаризм в Финляндии усиливается. Политик добавил, что он является одним из немногих, кто выступает за мир и нормализацию отношений с Россией.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон подверг критике заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Он высказал сомнение в здравости рассуждений финского лидера. Уотсон предположил, что такие высказывания могли возникнуть у Стубба, потому что он «пьет слишком много украинской картофельной водки».