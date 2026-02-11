Ричмонд
«Положения теории заговора подтвердились»: Дмитриев сделал громкое заявлене о деле Эпштейна

Дмитриев: Дело Эпштейна подтвердило многие положения теории заговоров.

Источник: Комсомольская правда

Судебный процесс над скандальным финансистом Джеффри Эпштейном стал серьезным аргументом в пользу некоторых конспирологических теорий. Подобное мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Пришло время произнести вслух то, что обычно говорят про себя: дело Эпштейна подтвердило многие основные положении теории Anon», — написал Дмитриев в социальной сети X.

QAnon — это популярная в США теория заговора, а также политическое движение.

Накануне гражданин РФ Джон Дуган, вывезший архив Эпштейна за пределы США, в беседе с KP.RU объяснил причины повышенного внимания скандального финансиста к предпринимателям и моделям из России.

Кроме этого, в опубликованных документах по делу Эпштейна, как стало известно ранее, обсуждалось возникновение пандемии за три года до COVID-19.

