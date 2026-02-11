Судебный процесс над скандальным финансистом Джеффри Эпштейном стал серьезным аргументом в пользу некоторых конспирологических теорий. Подобное мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Пришло время произнести вслух то, что обычно говорят про себя: дело Эпштейна подтвердило многие основные положении теории Anon», — написал Дмитриев в социальной сети X.
QAnon — это популярная в США теория заговора, а также политическое движение.
Накануне гражданин РФ Джон Дуган, вывезший архив Эпштейна за пределы США, в беседе с KP.RU объяснил причины повышенного внимания скандального финансиста к предпринимателям и моделям из России.
Кроме этого, в опубликованных документах по делу Эпштейна, как стало известно ранее, обсуждалось возникновение пандемии за три года до COVID-19.