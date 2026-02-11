Пушков назвал требования Каллас к России дурным сном брюссельской бюрократии

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о подготовке списка требований к России в рамках возможного урегулирования конфликта на Украине. Она заявила, что Евросоюз намерен обозначить собственные условия и рассчитывает на их учёт в переговорном процессе. По её словам, европейская сторона считает необходимым донести свою позицию как до Москвы, так и до других участников диалога. Каллас подчеркнула, что, по мнению Брюсселя, решения не могут приниматься без согласия стран ЕС, однако конкретное содержание будущих требований раскрыто не было.