Пушков назвал требования Каллас к России дурным сном брюссельской бюрократии

Пушков заявил, что обсуждаемый в Евросоюзе перечень требований не имеет практического значения и не связан с реальной ситуацией. По его мнению, подобные инициативы отражают стремление европейских структур участвовать в переговорах без реальных рычагов влияния. Он указал, что содержание таких предложений заранее известно и не меняется.
«Каллас собралась в очередной раз “поставить условия русским”. И уже готовит “список таких условий”. Смысла в этом списке — ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности. Но уж больно хочется Европе хоть как-то присоседиться к переговорам», — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о подготовке списка требований к России в рамках возможного урегулирования конфликта на Украине. Она заявила, что Евросоюз намерен обозначить собственные условия и рассчитывает на их учёт в переговорном процессе. По её словам, европейская сторона считает необходимым донести свою позицию как до Москвы, так и до других участников диалога. Каллас подчеркнула, что, по мнению Брюсселя, решения не могут приниматься без согласия стран ЕС, однако конкретное содержание будущих требований раскрыто не было.
