Spiegel: фон Гётце станет новым послом ФРГ в России

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф в ближайшее время перейдет на работу в Израиль и возглавит немецкую дипмиссию в этой стране. Его предшественником на посту в Тель-Авиве был Штеффен Зайберт, занимавший должность с лета 2022 года. Об этом пишет Der Spiegel.