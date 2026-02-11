Spiegel: фон Гётце станет новым послом ФРГ в России

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф в ближайшее время перейдет на работу в Израиль и возглавит немецкую дипмиссию в этой стране. Его предшественником на посту в Тель-Авиве был Штеффен Зайберт, занимавший должность с лета 2022 года. Об этом пишет Der Spiegel.
В свою очередь, новым послом ФРГ в Москве станет Клеменс фон Гетце, который сейчас руководит посольством Германии в Мехико.
По информации источников, правительство Германии готовит масштабную ротацию дипломатических представителей сразу в нескольких ключевых странах. Речь идет о возможных перестановках в посольствах в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа. Инициатива таких кадровых изменений исходит от министра иностранных дел Йоханна Вадефуля и уже получила поддержку правящей коалиции.
Ожидается, что окончательный список назначений и перемещений будет утвержден кабинетом министров 11 февраля. После этого начнется реализация дипломатической ротации, в рамках которой Ламбсдорф продолжит работу в Израиле, а фон Гетце займет его пост в российской столице.
Ранее сообщалось, что власти Австралии приняли решение отозвать Кевина Радда с поста посла страны в США. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе, отметив, что правительство инициировало процедуру назначения нового главы дипломатической миссии.