Глава РФПИ Дмитриев назвал отказ Стармера от отставки сопротивлением неизбежному

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отказываясь уйти в отставку, «сопротивляется неизбежному».

По его словам, Стармер ждет, чтобы его рейтинг упал еще ниже и он установил антирекорд.

— Стармер сопротивляется неизбежному. Он просто хочет, чтобы его рейтинг одобрения упал еще ниже, прежде чем он уйдет в отставку, чтобы ни один другой премьер-министр Великобритании не смог побить его рекорд как наименее популярного премьер-министра в британской истории, — написал глава РФПИ.

Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на разгоревшийся скандал, связанный с назначением на пост посла в США лорда Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

9 февраля в СМИ появилась информация о том, что Стармер может подать в отставку в течение недели. Причиной называли скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США.

