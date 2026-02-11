Ричмонд
Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку трех зампредов ГКНБ

Три замглавы Госкомитета нацбезопасности освобождены от должности указом президента Киргизии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должностей трех заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщила в пресс-служба лидера страны.

Согласно распоряжению, Рысалиев Даниэл освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики.

Также указом президента Киргизии от занимаемых должностей освобождены Элизар Сманов и Курванбек Авазов, которые также занимали посты заместителей ГКНБ.

Ранее Жапаров отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров Киргизии и главу Госкомитета национальной безопасности. Одновременно президент назначил Жумгалбека Шабданбекова исполняющим обязанности председателя Госкомитета нацбезопасности.