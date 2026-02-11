Ричмонд
США выдали лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти

Минфин США выдал лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти.

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на предоставление Венесуэле товаров, технологий и услуг, связанных с добычей нефти и газа.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещённые положениями о санкциях в отношении Венесуэлы … которые обычно сопутствуют и необходимы для поставки из Соединённых Штатов или американским лицом товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти или газа в Венесуэле, разрешаются», — говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

