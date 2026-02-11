В Запорожье прогремел взрыв

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Взрыв в Запорожье», — пишет издание.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.