Марочко: освободив Зализничное, ВС РФ развивают наступление на Орехов

Военный эксперт отметил, что освобождению населенного пункта предшествовало форсирование водной преграды у Гуляйполя.

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Зализничное и продвинувшись вдоль реки Жеребец, начали наступление на Орехов Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Зализничного идет продвижение вдоль реки Жеребец и автомобильной трассы в западном направлении — как раз эта трасса идет на Орехов. И сейчас наши военнослужащие, невзирая на то, что украинские боевики предпринимают попытки контратакующих действий, в целом очень уверенно себя чувствуют в данном районе», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что освобождению Зализничного предшествовало форсирование водной преграды у Гуляйполя, а также продвижение российских сил на участке фронта шириной в 30 км.

Об освобождении бойцами группировки «Восток» Зализничного в Минобороны России сообщили 10 февраля.