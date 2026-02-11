Марочко: освободив Зализничное, ВС РФ развивают наступление на Орехов

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Зализничное и продвинувшись вдоль реки Жеребец, начали наступление на Орехов Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После освобождения Зализничного идет продвижение вдоль реки Жеребец и автомобильной трассы в западном направлении — как раз эта трасса идет на Орехов. И сейчас наши военнослужащие, невзирая на то, что украинские боевики предпринимают попытки контратакующих действий, в целом очень уверенно себя чувствуют в данном районе», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что освобождению Зализничного предшествовало форсирование водной преграды у Гуляйполя, а также продвижение российских сил на участке фронта шириной в 30 км.
Об освобождении бойцами группировки «Восток» Зализничного в Минобороны России сообщили 10 февраля.