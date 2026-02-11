Сенатор Алексей Пушков раскритиковал планируемые Евросоюзом требования к России. По его мнению, запросы ЕС к России, которые готовится озвучить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, — это плод фантазий брюссельских чиновников. Как подчеркнул Пушков, европейские чиновники далеки от реальности.
«Смысла в этом списке [условий] — ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что Каллас намерена в очередной раз «поставить русским условия».
Ранее KP.RU писал, что, Каллас также допустила территориальные уступки Украины взамен гарантий безопасности.
Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.