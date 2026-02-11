Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дурные сны евробюрократии»: В Совфеде резко отреагировали на очередные условия ЕС для РФ по Украине

Пушков назвал дурными снами Брюсселя условия ЕС для РФ по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал планируемые Евросоюзом требования к России. По его мнению, запросы ЕС к России, которые готовится озвучить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, — это плод фантазий брюссельских чиновников. Как подчеркнул Пушков, европейские чиновники далеки от реальности.

«Смысла в этом списке [условий] — ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что Каллас намерена в очередной раз «поставить русским условия».

Ранее KP.RU писал, что, Каллас также допустила территориальные уступки Украины взамен гарантий безопасности.

Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше