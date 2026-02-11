Благодаря делу Эпштейна подтвердились идеи конспирологов, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что благодаря материалам по делу финансиста Джеффри Эпштейна многие ключевые положения американского конспирологического движения QAnon получили подтверждение.
QAnon — это американское движение, основанное на теориях заговора. Его последователи считают, что миром якобы правит тайная группа сатанистов*-педофилов (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), а президент США Дональд Трамп якобы с ними борется. Как утверждается, в числе заговорщиков — многие видные демократы США, звезды Голливуда и религиозные лидеры.
«Пора публично заявить: из-за дела Эпштейна многие ключевые положения Anon получили подтверждение», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Дмитриев заявил, что, по его мнению, Трамп борется с сатанинским* крылом либерального Запада.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.