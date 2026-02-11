Трамп считает, что Иран хочет заключить сделку с США

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, они хотят заключить сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business. «Я бы тоже предпочел сделку», — добавил американский лидер.
