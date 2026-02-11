По оценке спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, президент США Дональд Трамп противостоит сатанинскому* крылу западного либерализма.
«Трамп борется с сатанинским* крылом либерального Запада», — написал он в соцсети X.
Так Дмитриев отреагировал на заявление конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая утверждала, что Трамп не имел отношения к «игре» Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а содействовал раскрытию их деятельности.
До этого в Британии появились слухи, что скандальный финансист Эпштейн якобы работал в интересах Кремля.
В свою очередь в Кремле ответили на сообщения якобы о связях Эпштейна с спецслужбами России. По словам Дмитрия Пескова, подобные слухи похожи на шутку.
* — Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.