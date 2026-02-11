Ричмонд
В Кремле ответили на замедление Telegram в России: «Закон нужно выполнять»

Песков: Жаль, что Telegram не выполняет законы РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле сожалеют, что администрация Telegram не привела сервис в соответствие с российским законодательством, что вынудило регулятора прибегнуть к замедлению его работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал Песков для ТАСС.

По его мнению, было бы лучше, если бы Telegram и другие ограничиваемые сервисы выполняли требования российского законодательства.

Роскомнадзор 10 февраля 2026 официально подтвердил замедление мессенджера из-за нарушений. Тогда Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram.

До этого в работе Telegram был зафиксирован масштабный сбой. Проблемы с доступом к сервису, на которые поступало большое количество жалоб пользователей, сохранялись уже вторые сутки.

