В Кремле ответили на замедление Telegram в России: «Закон нужно выполнять»

В Кремле сожалеют, что администрация Telegram не привела сервис в соответствие с российским законодательством, что вынудило регулятора прибегнуть к замедлению его работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал Песков для ТАСС.
По его мнению, было бы лучше, если бы Telegram и другие ограничиваемые сервисы выполняли требования российского законодательства.
Роскомнадзор 10 февраля 2026 официально подтвердил замедление мессенджера из-за нарушений. Тогда Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram.
До этого в работе Telegram был зафиксирован масштабный сбой. Проблемы с доступом к сервису, на которые поступало большое количество жалоб пользователей, сохранялись уже вторые сутки.