Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы

Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую проведение операций с нефтью из Венесуэлы. Документ был размещен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Согласно документу, все платежи подсанкционным лицам должны осуществляться в соответствии с указаниями Министерства финансов США. Лицензия позволяет осуществлять экспорт, реэкспорт, продажу, перепродажу, поставку, хранение, маркетинг, покупку, доставку и транспортировку нефти.
В ведомстве уточнили, что контракты должны быть заключены с правительством Венесуэлы или государственной нефтяной компанией PDVSA и ее подразделениями. Соглашения должны регулироваться американским законодательством.
При этом выданная Минфином США лицензия на операции с нефтью из Венесуэлы не предусматривает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.
Напомним, президент Дональд Трамп заявлял, что США уже выгрузили всю нефть с семи захваченных венесуэльских танкеров. Однако Трамп не раскрыл, где сейчас находятся эти танкеры.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил солидарность России с народом Венесуэлы. Он отметил, что только сами венесуэльцы имеют право решать свою судьбу.