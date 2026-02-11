Ричмонд
Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы

США выпустили лицензию на сделки с венесуэльской нефтью.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую проведение операций с нефтью из Венесуэлы. Документ был размещен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно документу, все платежи подсанкционным лицам должны осуществляться в соответствии с указаниями Министерства финансов США. Лицензия позволяет осуществлять экспорт, реэкспорт, продажу, перепродажу, поставку, хранение, маркетинг, покупку, доставку и транспортировку нефти.

В ведомстве уточнили, что контракты должны быть заключены с правительством Венесуэлы или государственной нефтяной компанией PDVSA и ее подразделениями. Соглашения должны регулироваться американским законодательством.

При этом выданная Минфином США лицензия на операции с нефтью из Венесуэлы не предусматривает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Напомним, президент Дональд Трамп заявлял, что США уже выгрузили всю нефть с семи захваченных венесуэльских танкеров. Однако Трамп не раскрыл, где сейчас находятся эти танкеры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил солидарность России с народом Венесуэлы. Он отметил, что только сами венесуэльцы имеют право решать свою судьбу.

