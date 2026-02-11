Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше

Американский лидер заявил, что за счет ударов по судам удалось сократить контрабанду наркотиков.

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. США намерены начать бороться с контрабандой наркотиков по суше. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили [контрабанду] наркотиков. Теперь мы начнем [операции] на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей — прим. ТАСС) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Ранее в интервью газете New York Post американский лидер заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены США «где угодно».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше