Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше

«Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили [контрабанду] наркотиков. Теперь мы начнем [операции] на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей — прим. ТАСС) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.