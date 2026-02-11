Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. США намерены начать бороться с контрабандой наркотиков по суше. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили [контрабанду] наркотиков. Теперь мы начнем [операции] на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей — прим. ТАСС) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Ранее в интервью газете New York Post американский лидер заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены США «где угодно».