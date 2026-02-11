Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, «душат» европейскую промышленность.
«Самая насущная задача — снизить цены на энергоносители… Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», — заявил канцлер в интервью европейскому изданию газеты Politico.
По его словам, подход стран ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым — так, в Австрии снижение выбросов углекислого газа в первую очередь связано с сокращением производства. Штокер считает, что «стать экологичнее» не может быть целью, поскольку означает «стать беднее».
Канцлер выразил удовлетворение тем, что тенденция в экологической политике ЕС начала меняться, и в качестве следующего шага Штокер намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. Канцлер считает, что это обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит переезд компаний в другие страны.