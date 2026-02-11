Дмитриев заявил, что Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

«Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада», — написал Дмитриев в социальной сети X.
В январе Министерство юстиции США завершило публикацию масштабного массива материалов по делу Эпштейна. Обнародованные документы включают миллионы страниц, видеозаписи и фотографии, в которых фигурируют представители политических, деловых и аристократических кругов разных стран. Уголовное преследование финансиста было прекращено после его смерти в тюрьме в 2019 году.
Ранее Гислейн Максвелл, осуждённая за торговлю людьми и участие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, предложила Дональду Трампу сделку. По словам её адвоката, она выразила готовность дать показания и «очистить имя» президента США в обмен на помилование. Трамп допустил возможность смягчения наказания, однако демократы в Конгрессе расценили эту инициативу как попытку добиться освобождения через давление на власти. Представители оппозиции заявили, что подобные действия не останутся без реакции законодателей.
