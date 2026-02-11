Ричмонд
Дмитриев заявил, что Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Американская конгрессвумен утверждает, что президент США Дональд Трамп способствовал разоблачению преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. По её словам, после этого против республиканца начали кампанию по дискредитации. Дмитриев поддержал эту точку зрения.

«Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада», — написал Дмитриев в социальной сети X.

В январе Министерство юстиции США завершило публикацию масштабного массива материалов по делу Эпштейна. Обнародованные документы включают миллионы страниц, видеозаписи и фотографии, в которых фигурируют представители политических, деловых и аристократических кругов разных стран. Уголовное преследование финансиста было прекращено после его смерти в тюрьме в 2019 году.

Ранее Гислейн Максвелл, осуждённая за торговлю людьми и участие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, предложила Дональду Трампу сделку. По словам её адвоката, она выразила готовность дать показания и «очистить имя» президента США в обмен на помилование. Трамп допустил возможность смягчения наказания, однако демократы в Конгрессе расценили эту инициативу как попытку добиться освобождения через давление на власти. Представители оппозиции заявили, что подобные действия не останутся без реакции законодателей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

