Дмитриев: Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

Дмитриев заявил, что Трамп противостоит сатанинским либеральным силам на Западе.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение о противостоянии Дональда Трампа либеральным силам на Западе. Свою позицию он изложил в социальной сети X*.

Поводом для комментария стали заявления конгрессвумен Анны Паулины Луны от Республиканской партии. Она утверждала, что Трамп сыграл роль в раскрытии дела американского финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, ранее обвиненных в преступлениях против несовершеннолетних. По ее версии, после этого против политика была развернута кампания по дискредитации.

Дмитриев поддержал эту интерпретацию и охарактеризовал действия Трампа как борьбу с определённым направлением либеральных элит. Его комментарий стал реакцией на дискуссию в американском политическом пространстве и заявления представителей Республиканской партии.

Ранее Дмитриев заявил, что некоторые СМИ и политики, по его мнению, дискредитируют себя, распространяя информацию о якобы существующих связях американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

