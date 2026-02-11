Дмитриев: Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение о противостоянии Дональда Трампа либеральным силам на Западе. Свою позицию он изложил в социальной сети X*.
Поводом для комментария стали заявления конгрессвумен Анны Паулины Луны от Республиканской партии. Она утверждала, что Трамп сыграл роль в раскрытии дела американского финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, ранее обвиненных в преступлениях против несовершеннолетних. По ее версии, после этого против политика была развернута кампания по дискредитации.
Дмитриев поддержал эту интерпретацию и охарактеризовал действия Трампа как борьбу с определённым направлением либеральных элит. Его комментарий стал реакцией на дискуссию в американском политическом пространстве и заявления представителей Республиканской партии.
Ранее Дмитриев заявил, что некоторые СМИ и политики, по его мнению, дискредитируют себя, распространяя информацию о якобы существующих связях американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.