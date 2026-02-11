Дмитриев: Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

Поводом для комментария стали заявления конгрессвумен Анны Паулины Луны от Республиканской партии. Она утверждала, что Трамп сыграл роль в раскрытии дела американского финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, ранее обвиненных в преступлениях против несовершеннолетних. По ее версии, после этого против политика была развернута кампания по дискредитации.