«Не мог заставить положить трубку»: Трамп рассказал о причинах повышения пошлин для Швейцарии

«Мне поступил экстренный звонок от президента Швейцарии, и она была очень агрессивна, но мила, хотя и очень агрессивна. “Сэр, мы маленькая страна, мы не можем этого сделать, мы не можем этого сделать, мы маленькая страна”. Я не мог заставить её положить трубку», — сказал президент США. По его словам, именно это стало причиной повышения пошлин против Швейцарии до 39%.