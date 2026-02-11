Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не мог заставить положить трубку»: Трамп рассказал о причинах повышения пошлин для Швейцарии

Трамп повысил пошлины до 39% после агрессивного звонка президента Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что повысил пошлины против Швейцарии до 39% после того, как ему не понравился «агрессивный» тон эск-лидера Карин Келлер-Зуттер в разговоре. Об этом он заявил Fox Business.

Трамп объяснил, что США «столкнулись с дефицитом в 42 миллиарда долларов» и изначально ввели пошлины в размере 30% на швейцарские товары. Однако после звонка от президента Швейцарии он решил увеличить пошлины.

«Мне поступил экстренный звонок от президента Швейцарии, и она была очень агрессивна, но мила, хотя и очень агрессивна. “Сэр, мы маленькая страна, мы не можем этого сделать, мы не можем этого сделать, мы маленькая страна”. Я не мог заставить её положить трубку», — сказал президент США. По его словам, именно это стало причиной повышения пошлин против Швейцарии до 39%.

Как писал KP.RU, США в августе 2025 года повысили пошлины против Швейцарии до 39%. В ноябре Белый дом возобновил работу по увеличению пошлин на импорт товаров из ряда стран. Тогда Трамп отметил, что ведется работа со Швейцарией по снижению импортных пошлин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше