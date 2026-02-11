«Не мог заставить положить трубку»: Трамп рассказал о причинах повышения пошлин для Швейцарии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что повысил пошлины против Швейцарии до 39% после того, как ему не понравился «агрессивный» тон эск-лидера Карин Келлер-Зуттер в разговоре. Об этом он заявил Fox Business.
Трамп объяснил, что США «столкнулись с дефицитом в 42 миллиарда долларов» и изначально ввели пошлины в размере 30% на швейцарские товары. Однако после звонка от президента Швейцарии он решил увеличить пошлины.
«Мне поступил экстренный звонок от президента Швейцарии, и она была очень агрессивна, но мила, хотя и очень агрессивна. “Сэр, мы маленькая страна, мы не можем этого сделать, мы не можем этого сделать, мы маленькая страна”. Я не мог заставить её положить трубку», — сказал президент США. По его словам, именно это стало причиной повышения пошлин против Швейцарии до 39%.
Как писал KP.RU, США в августе 2025 года повысили пошлины против Швейцарии до 39%. В ноябре Белый дом возобновил работу по увеличению пошлин на импорт товаров из ряда стран. Тогда Трамп отметил, что ведется работа со Швейцарией по снижению импортных пошлин.