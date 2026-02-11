В Харьковской области ввели режим ЧС на фоне кризиса в энергетике

Ранее около 28 тысяч жителей нескольких районов Курской области остались без электроснабжения в результате атаки Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён по объекту энергетической инфраструктуры в Рыльском районе. В результате без электричества, а частично и без отопления, оказались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.