В Харьковской области ввели режим ЧС на фоне кризиса в энергетике

«Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — написал он у себя в соцсетях.
Массовые многодневные отключения электроэнергии начались по всей Украине 10 октября из-за масштабных повреждений инфраструктуры. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако уже с 13 октября вновь были введены аварийные графики ограничений подачи света.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что зимой в стране возможны отключения газа из-за отсутствия необходимых запасов, а температура в жилых помещениях может опускаться до 12−14 градусов тепла.
Ранее около 28 тысяч жителей нескольких районов Курской области остались без электроснабжения в результате атаки Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён по объекту энергетической инфраструктуры в Рыльском районе. В результате без электричества, а частично и без отопления, оказались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.
